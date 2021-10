Referendum Eutanasia legale: consegnate in Cassazione oltre 1milione di firme (Di venerdì 8 ottobre 2021) consegnate in Cassazione oltre 1milione di firme per chiedere il Referendum sull’Eutanasia legale, un terzo delle firme è digitale Depositate oggi in Cassazione un milione e duecentomila firme raccolte per chiedere l’indizione di un Referendum sull’Eutanasia legale. I documenti sono stati depositati da Marco Cappato dell’associazione Luca Coscioni e dai coordinatori del comitato. In Piazza Cavour accando a Cappato erano presenti anche Valeria Imbrogno, compagna di Fabiano Antonioni, Dj Fabo, morto in Svizzera con il suicidio assistito il 27 febbraio del 2017 e Mina Welby vedova di Piergiorgio. Utilizzate per la prima volta anche le ... Leggi su zon (Di venerdì 8 ottobre 2021)indiper chiedere ilsull’, un terzo delleè digitale Depositate oggi inun milione e duecentomilaraccolte per chiedere l’indizione di unsull’. I documenti sono stati depositati da Marco Cappato dell’associazione Luca Coscioni e dai coordinatori del comitato. In Piazza Cavour accando a Cappato erano presenti anche Valeria Imbrogno, compagna di Fabiano Antonioni, Dj Fabo, morto in Svizzera con il suicidio assistito il 27 febbraio del 2017 e Mina Welby vedova di Piergiorgio. Utilizzate per la prima volta anche le ...

