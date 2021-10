Ramsey punge la Juve: «Con la giusta gestione posso restare in forma» (Di venerdì 8 ottobre 2021) “La filosofia e i metodi di allenamento sono diversi qui rispetto al club. Qui ci sono un certo numero di persone che mi gestiscono da diversi anni, sanno come ottenere il meglio da me e quindi sono in grado di giocare delle partite di fila. Come ho dimostrato agli Europei, posso farlo e riuscire a fornire buone prestazioni”. Dal ritiro della nazionale gallese Aaron Ramsey punge la Juventus, con la quale finora ha raccolto appena quattro presenze giocando complessivamente 105 minuti, spiegando che il suo stato fisico non rappresenta un problema se “gestito correttamente”. “So cosa posso fare, con la giusta gestione posso restare in forma per un lungo periodo di tempo e disputare molte partite – ha aggiunto il ... Leggi su footdata (Di venerdì 8 ottobre 2021) “La filosofia e i metodi di allenamento sono diversi qui rispetto al club. Qui ci sono un certo numero di persone che mi gestiscono da diversi anni, sanno come ottenere il meglio da me e quindi sono in grado di giocare delle partite di fila. Come ho dimostrato agli Europei,farlo e riuscire a fornire buone prestazioni”. Dal ritiro della nazionale gallese Aaronlantus, con la quale finora ha raccolto appena quattro presenze giocando complessivamente 105 minuti, spiegando che il suo stato fisico non rappresenta un problema se “gestito correttamente”. “So cosafare, con lainper un lungo periodo di tempo e disputare molte partite – ha aggiunto il ...

