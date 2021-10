Processo Ubi | 29 assolti e un solo condannato | Franco Polotti

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Bergamo. Si chiude con una sola condanna per una vicenda secondaria il lungoUbi Banca al tribunale di Bergamo, relativo a presunte irregolarità commesse nella gestione dell’istituto bancario poi incorporato da Intesa Sanpaolo. L’ex presidente del consiglio di gestioneè statoa 1 anni e 6 mesi per non aver comunicato la sua partecipazione nella società Edilbeta. Gli altri 29 imputati sono stati tuttio prosciolti per intervenuta prescrizione. La sentenza è stata pronunciata venerdì 8 ottobre (al termine di una camera di consiglio durata dieci ore) dalla Corte d’Assise presieduta dal giudice Stefano Storto, dopo una lunga serie di udienze durata quasi quattro anni e un’inchiesta partita nel maggio 2014. I reati contestati ai trenta imputati, più la Banca ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Processo Ubi, a Bergamo assolti Bazoli e Massiah #Ubi - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Processo Ubi, il Tribunale di Bergamo assolve Bazoli e Massiah. Per gli altri imputati dichiarata la prescrizione http… - Adnkronos : Giovanni Bazoli e Victor Massiah assolti nel processo Ubi Banca. - webecodibergamo : Si chiude il processo Ubi - fattoquotidiano : Processo Ubi, il Tribunale di Bergamo assolve Bazoli e Massiah. Per gli altri imputati dichiarata la prescrizione -

Ultime Notizie dalla rete : Processo Ubi

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Il tribunale di Bergamo ha assolto il banchiere Giovanni Bazoli, ex presidente di Intesa Sanpaolo, nelBanca, relativo a presunte irregolarità nella gestione dell'istituto di credito. Bazoli è stato assolto per il reato di ostacolo all'autorità di vigilanza ' perchè il fatto non sussiste ' ...Si chiude con una sola condanna per una vicenda secondaria il lungorelativo a presunte irregolarità commesse nella gestione dell'istituto bancarioAssolto Giovanni Bazoli. Lo ha stabilito il tribunale di Bergamo per il caso Ubi con il collegio presieduto dal giudice Stefano Storto. Il banchiere era imputato, tra gli altri, nel processo Ubi Banca ...Dopo più di 60 udienze si è conclusa la vicenda giudiziaria di Ubi, emersa nel 2014 con le perquisizioni negli uffici della banca cittadina. Indagine che era scaturita dagli esp ...