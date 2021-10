Per i cittadini, una sanità vicina e digitale (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Non c’è futuro senza salute. La pandemia ha reso evidente che senza salute il mondo si è fermato. Mi auguro che essa sia e rimanga sempre al centro a beneficio di tutti i cittadini e che eventi come questi possano contribuire a sviluppare un confronto con tutti gli attori dell’ecosistema”. Con queste parole Massimo Scaccabarozzi, presidente e ad di Janssen Italia, ha aperto il secondo live talk della serie di eventi “Non c’è futuro senza…” organizzata da Janssen, intitolato “Un dialogo sull’evoluzione della sanità di prossimità e digitale per i cittadini”. Presenti importanti ospiti come Andrea Costa, sottosegretario di Stato alla sanità; Maria Rizzotti, senatrice e membro della commissione Igiene e sanità; Alessandro Stecco, membro del Consiglio regionale del Piemonte e presidente ... Leggi su formiche (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Non c’è futuro senza salute. La pandemia ha reso evidente che senza salute il mondo si è fermato. Mi auguro che essa sia e rimanga sempre al centro a beneficio di tutti ie che eventi come questi possano contribuire a sviluppare un confronto con tutti gli attori dell’ecosistema”. Con queste parole Massimo Scaccabarozzi, presidente e ad di Janssen Italia, ha aperto il secondo live talk della serie di eventi “Non c’è futuro senza…” organizzata da Janssen, intitolato “Un dialogo sull’evoluzione delladi prossimità eper i”. Presenti importanti ospiti come Andrea Costa, sottosegretario di Stato alla; Maria Rizzotti, senatrice e membro della commissione Igiene e; Alessandro Stecco, membro del Consiglio regionale del Piemonte e presidente ...

Ultime Notizie dalla rete : Per cittadini Pagamento pensioni novembre 2021: il possibile calendario La facoltà di ottenere la pensione a casa è ammessa per i cittadini che al solito la ottengono in contanti e che abbiano un'età corrispondente o maggiore dei 75 anni. Gli interessati possono dunque ...

Studio di Greenpeace: la mobilità di Roma è insostenibile Per migliorare la mobilità romana e renderla più sostenibile per i cittadini, Greenpeace chiede al futuro sindaco una serie di interventi da attuare subito: potenziare i servizi di trasporto ...

Costruiamo il miglior sistema di emergenza per i cittadini Panorama della Sanità Cashback, nei primi sei mesi del 2021 pagamenti digitali in Italia raggiungono i 145,6 miliardi (+23%) (Teleborsa) - Crescono i pagamenti digitali in Italia. Nel primo semestre del 2021 hanno raggiunto quota 145,6 miliardi di euro segnando un incremento del 23% rispetto al 2020. Ad aumentare sono sopra ...

Polonia, von der Leyen: useremo tutti i poteri per far rispettare Trattati UE (Teleborsa) - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che l'Unione europea userà "tutti i poteri" in suo possesso per far rispettare i Trattati, dopo che ieri la Cort ...

