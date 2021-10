Operaio cade in una vasca di mosto caldo e muore: aveva 30 anni (Di venerdì 8 ottobre 2021) Altro capitolo molto triste di morte sul lavoro: un Operaio ha perso la vita dopo essere caduto in una vasca piena di mosto mentre erano in corso le operazioni di vinificazione in un'azienda di Andria ... Leggi su globalist (Di venerdì 8 ottobre 2021) Altro capitolo molto triste di morte sul lavoro: unha perso la vita dopo essere caduto in unapiena dimentre erano in corso le operazioni di vinificazione in un'azienda di Andria ...

