Mimmo Lucano dietro le sbarre con un piccolo migrante: la nuova opera di TvBoy (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano dietro le sbarre con in braccio un piccolo migrante . E' la nuova opera dello street artist TvBoy: "Riaccendiamo la luce", ha scritto l'artista riferendosi alla ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'ex sindaco di Riacelecon in braccio un. E' ladello street artist: "Riaccendiamo la luce", ha scritto l'artista riferendosi alla ...

Advertising

Internazionale : Processo alla solidarietà. I tredici anni di carcere inflitti a Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, sembrano voler i… - Agenzia_Ansa : L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano dietro le sbarre con in braccio un piccolo migrante. E' la nuova opera dello str… - fanpage : “Quella di Riace è una storia di evangelizzazione, perciò vogliono scambiarla per storia giudiziaria e penale' L’in… - MariaAn74105775 : RT @DebAttanasio: I ragazzi che hanno fatto cadere dal balcone Martina Rossi in un tentativo di stupro prendono 3 anni, Mimmo Lucano che ha… - CinziaMad : Domani sarà assegnato il nobel per la pace. Io lo darei a Mimmo Lucano, come segno di umanità verso chi lo condanna.#iostoconmimmolucano -