(Di venerdì 8 ottobre 2021) “Un difensore centrale che ha esperienza, carattere, che fa assist, gol, punizioni e mette paura agli avversari perché li minaccia, come me,non c’è. Io e, che. Unopurtroppo non si può più fare, non c’è piùavrei giocato meno della metà delle partite…” Sinisas’è raccontato tra aneddoti e ricordi ad evento del Festival dello Sport, organizzato a Trento dalla Gazzetta dello Sport. Il tecnico del Bologna ha parlato di calcio, della sua infanzia e della sua malattia: “C’è stato un periodo della vita in cui mi sono dimenticato di piangere. Poi ho pianto spesso, ora sono in una via di mezzo”. L’ho vissuta per come sono fatto io, non sono un eroe. C’è ...

Advertising

napolista : Mihajlovic: «Io e Couto, che coppia. Uno litigava e l’altro menava, oggi non c’è più gusto» “Un difensore centrale… -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic Couto

'Il calcio è cambiato. Alla Lazio io e Fernando, che è mezzo zingaro come me, andavamo avanti a minacce. Uno menava e l'altro litigava. Adesso ... Così Sinisa, ospite al festival dello ...'Il calcio è cambiato. Alla Lazio io e Fernando, che è mezzo zingaro come me, andavamo avanti a minacce. Uno menava e l'altro litigava. Adesso ... Così Sinisa, ospite al festival dello ...“Il calcio è cambiato. Alla Lazio io e Fernando Couto, che è mezzo zingaro come me, andavamo avanti a minacce. Uno menava e l’altro litigava. Adesso ogni contatto è fallo, ogni fallo è ammonizione. In ...Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, è intervenuto in diretta al Festival dello Sport in programma a Trento: le sue parole ERIKSSON – «Lui già pensava di arretrarmi, voleva che giocassi difensore c ...