Lapponia | un incantesimo per grandi e piccini

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Malgrado i tanti nomi diversi, di Père Noël ce n’è uno, vive in, e non c’è modo migliore per vivere lo spirito del Natale che andarlo a trovare spingendosi fin lassù, ai confini del Circolo Polare Artico. Non è così complicato, e all’arrivo a Rovaniemi scoprirete che esiste una vera e propria città a lui dedicata, mentre tutto intorno il nord, quello vero, vi aspetta con un carico di esperienze, ghiacci, e colori che è difficile anche solo immaginare. Insomma, una favola ad occhi aperti pere piccoli sognatori. Allora proviamoci, in fondo basta che immaginiate per un attimo di varcare l’Artico, una manciata di chilometri oltre Rovaniemi, e con esso il confine della fretta e dello stress che magicamente si dissolvono rarefatti dalla tranquillità delle immense distese di neve. Intorno a voi tutto è fatto di ghiaccio, perfino alcune case e ...