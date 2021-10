Jake Gyllenhaal: "Tom Holland mi ha aiutato a superare l'ansia sul set di Spider-Man: Far From Home" (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il primo giorno di riprese di Spider-Man: Far From Home ha messo in crisi Jake Gyllenhaal ed è stato Tom Holland ad aiutarlo. Jake Gyllenhaal ha svelato come Tom Holland lo ha aiutato durante le riprese di Spider-Man: Far From Home a superare la sua ansia. L'attore era infatti un po' in difficoltà durante la realizzazione del film della Marvel a causa delle proprie aspettative e si sentisse persino incapace di recitare. In una recente intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Jake Gyllenhaal ha ricordato quanto accaduto non appena è arrivato sul set di Spider-Man: Far ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il primo giorno di riprese di-Man: Farha messo in crisied è stato Tomad aiutarlo.ha svelato come Tomlo hadurante le riprese di-Man: Farla sua. L'attore era infatti un po' in difficoltà durante la realizzazione del film della Marvel a causa delle proprie aspettative e si sentisse persino incapace di recitare. In una recente intervista rilasciata a The Hollywood Reporter,ha ricordato quanto accaduto non appena è arrivato sul set di-Man: Far ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Jake Gyllenhaal: 'Tom Holland mi ha aiutato a superare l'ansia sul set di Spider-Man: Far From Home'… - ForexOnlineMeIt : Jake Gyllenhaal ha avuto una cotta per Jennifer Aniston, e lavorare insieme per lui è stata ... - infoitcultura : The Guilty: il film Netflix con Jake Gyllenhaal è ispirato a una storia vera? La risposta non è semplice… - infoitcultura : Jake Gyllenhaal: «Le scene di sesso con Jennifer Aniston sono state una tortura» - infoitcultura : Jennifer Aniston, Jake Gyllenhaal sulle scene di sesso con l'attrice: «Una tortura». Ma c'è un motivo -