Il prezzo dello Shiba Inu supera il 200% in una settimana (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il mercato delle criptovalute sta vivendo un ottimo inizio di ultimo trimestre dell'anno, e molte monete sono attualmente in rialzo Il mercato delle criptovalute ha sottoperformato in quasi tutto il terzo trimestre, infatti i prezzi della gran parte delle criptomonete hanno perso oltre il 50% durante quel periodo. Bitcoin, nella parte centrale dell'anno, è crollato dal suo massimo storico di 64.500 dollari fin sotto i 30.000 dollari. Il mercato si è ripreso nelle ultime settimane, e ha imposto un ritmo importante in questa fase iniziale del mese. Bitcoin e le altre principali criptovalute vivono un cospicuo rialzo da inizio ottobre, e infatti la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è ora prossima ai 2,5 trilioni di dollari. Tuttavia, una delle monete più performanti degli ultimi giorni è Shiba Inu. La meme coin creata per competere con il popolare ...

