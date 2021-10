Giro di Lombardia 2021: startlist ed elenco partecipanti. Presenti Nibali, Roglic, Evenepoel e Pogacar! (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dalla Roubaix al Lombardia: due Classiche Monumento nel Giro di una settimana, non si poteva chiedere di meglio in questo finale di stagione. Appuntamento sabato con la Classica delle Foglie Morte: da Como a Bergamo, con tutte le sue insidie che renderanno questa corsa durissima. Lo spettacolo sarà unico: al via infatti tutte le stelle dei grandi giri, con Primoz Roglic, Remco Evenepoel e Tadej Pogacar protagonisti annunciati. Andiamo a scoprire la startlist (in aggiornamento). startlist Giro DI Lombardia 2021 1 Deceuninck – Quick Step 1. ALAPHILIPPE Julian 2. ALMEIDA João 3. BAGIOLI Andrea 4. DEVENYNS Dries 5. Evenepoel Remco 6. MASNADA Fausto 7. SERRY Pieter2 AG2R Citroën Team 11. BERTHET Clément 12. BOUCHARD ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dalla Roubaix al: due Classiche Monumento neldi una settimana, non si poteva chiedere di meglio in questo finale di stagione. Appuntamento sabato con la Classica delle Foglie Morte: da Como a Bergamo, con tutte le sue insidie che renderanno questa corsa durissima. Lo spettacolo sarà unico: al via infatti tutte le stelle dei grandi giri, con Primoz, Remcoe Tadej Pogacar protagonisti annunciati. Andiamo a scoprire la(in aggiornamento).DI1 Deceuninck – Quick Step 1. ALAPHILIPPE Julian 2. ALMEIDA João 3. BAGIOLI Andrea 4. DEVENYNS Dries 5.Remco 6. MASNADA Fausto 7. SERRY Pieter2 AG2R Citroën Team 11. BERTHET Clément 12. BOUCHARD ...

Ultime Notizie dalla rete : Giro Lombardia "Lombardia", Lario pronto per il grande evento Partenza da Como e arrivo a Bergamo. Dopo quattro anni consecutivi con il traguardo in piazza Cavour, l'edizione numero 115 del Giro di Lombardia ripropone l'alternanza tra i due centri. Il Lario e le sue montagne, con questo accordo, torneranno scenario dell'epilogo l'8 ottobre del 2022 (la data è già stata fissata nel ...

Ciclismo, Giro di Lombardia 2021: i favoriti della classica delle foglie morte Sabato 9 ottobre va in scena il Giro di Lombardia, ultima classica monumento della stagione: andiamo a scoprire i favoriti principali per la vittoria. La corsa torna nella sua collocazione tradizionale dopo l'insolita edizione di ...

Giro di Lombardia 2021, il borsino dei favoriti: sfida titanica tra Roglic, Evenepoel e Pogacar! OA Sport Giro di Lombardia 2021 domani: percorso e dove vederlo in tv Al via sabato la 115ª edizione della corsa con partenza da Como e arrivo a Bergamo. Presenti il campione del mondo Alaphilippe e il dominatore del Tour Pogacar ...

Giro di Lombardia i provvedimenti viabilistici Domani, sabato 9 ottobre, partirà da Como la 115° edizione del Giro di Lombardia. I Comuni in cui passerà il percorso hanno adottato alcuni provvedimenti viabilistici per consentire lo svolgimento del ...

