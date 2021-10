Fernando Alonso dopo il venerdì in Turchia: “L’incognita è il tempo…” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nono posto nelle Libere 1. Settimo posto nelle Libere 2. Tutto sommato un buon venerdì per l’Alpine di Fernando Alonso che sulla pista del Gran Premio di Turchia si è fatta ben valere. Il pilota iberico è sembrato, come al solto, aggressivo e attento a dosare perfettamente la velocità nei rispettivi settori. Una prova importante, a detta dell’ex campione del mondo, per testare soprattutto le gomme: l’assetto della sua monoposto, infatti, non è cambiato granché in queste due sessioni di prove che hanno aperto il weekend turco. Ecco cosa ha detto Fernando Alonso ai canali sociale dell’Alpine Le parole dell’esperto pilota spagnolo dell’Alpine riportate sui canali social ufficiali della scuderia automobilistica francese che sta facendo passi da gigante in questo Mondiale 2021 di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nono posto nelle Libere 1. Settimo posto nelle Libere 2. Tutto sommato un buonper l’Alpine diche sulla pista del Gran Premio disi è fatta ben valere. Il pilota iberico è sembrato, come al solto, aggressivo e attento a dosare perfettamente la velocità nei rispettivi settori. Una prova importante, a detta dell’ex campione del mondo, per testare soprattutto le gomme: l’assetto della sua monoposto, infatti, non è cambiato granché in queste due sessioni di prove che hanno aperto il weekend turco. Ecco cosa ha dettoai canali sociale dell’Alpine Le parole dell’esperto pilota spagnolo dell’Alpine riportate sui canali social ufficiali della scuderia automobilistica francese che sta facendo passi da gigante in questo Mondiale 2021 di ...

Advertising

draghistan_ : grazie f1 per averci donato ancora una volta il solo e unico Fernando alonso - infoitsport : F1, Fernando Alonso non nasconde la sua stima per Max Verstappen - sportal_it : F1, Fernando Alonso non nasconde la sua stima per Max Verstappen - TheExtremista : Fernando Alonso dice giustamente che bimbo #Norris non prendendo una penalità per aver tagliato la linea è una prov… - Gianludale27 : Alonso chiede se sono in linea con il programma e se c'è il tempo per fare un altro giro. Dal box gli danno il via… -

Ultime Notizie dalla rete : Fernando Alonso Formula 1 - GP Turchia, gli highlights delle libere Completano la graduatoria dei primi dieci Fernando Alonso, Esteban Ocon, Pierre Gasly ed Antonio Giovinazzi, apparso ben competitivo al volante della propria Alfa Romeo. Appuntamento a domani, ore 12.

Gp Turchia: libere 2, Leclerc secondo dietro a Hamilton Dietro all'olandese si sono piazzati Lando Norris su McLaren, le Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon, Pierre Gasly su AlphaTauri e Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo. Carlos Sainz su Ferrari è 12 ...

F1, Fernando Alonso non nasconde la sua stima per Max Verstappen Sportal F1 | Alpine, Alonso: “E’ stato come scoprire per la prima volta una pista nuova” E' iniziato abbastanza bene il weekend di Istanbul per Alpine e Fernando Alonso. Il pilota spagnolo ha chiuso al settimo posto la prima giornata di prove libere in Turchia, tracciato che ha ritrovato ...

Lewis Hamilton il più veloce in Turchia Il britannico ha dominato anche le seconde prove libere del Gp che si correrà domenica. Lo tallonano la Ferrari di Charles Leclerc e Valtteri Bottas ...

Completano la graduatoria dei primi dieci, Esteban Ocon, Pierre Gasly ed Antonio Giovinazzi, apparso ben competitivo al volante della propria Alfa Romeo. Appuntamento a domani, ore 12.Dietro all'olandese si sono piazzati Lando Norris su McLaren, le Alpine died Esteban Ocon, Pierre Gasly su AlphaTauri e Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo. Carlos Sainz su Ferrari è 12 ...E' iniziato abbastanza bene il weekend di Istanbul per Alpine e Fernando Alonso. Il pilota spagnolo ha chiuso al settimo posto la prima giornata di prove libere in Turchia, tracciato che ha ritrovato ...Il britannico ha dominato anche le seconde prove libere del Gp che si correrà domenica. Lo tallonano la Ferrari di Charles Leclerc e Valtteri Bottas ...