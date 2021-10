Advertising

FirenzePost : Covid-19: dilagano focolai in ospedale fra i vaccinati. Con la variante Delta -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dilagano

Una situazione politicamente instabile mentrei contagi. Nelle ultime 24 ore sono stati 15.altre 1.829 persone hanno perso la vita portando il totale delle letalità legate ala 703.Si erano sollevate inoltre polemiche e timori per il rischio contagi da- 19. La serata aveva ...- dove lo Stato ha rinunciato al controllo del territorio - ormai gli eventi clandestini...Nonostante l’alta percentuale di vaccinati con due dosi di Comirnaty – il vaccino anti Covid prodotto da Pfizer e BioNTech che ha permesso di abbattere la circolazione del virus nella popolazione – ...A Mosca la situazione è preoccupante ma non sono previsti lockdown. Crescono i contagi in Romania e Giappone. Negli Stati Uniti i contagi sono in calo in un contesto disastroso: oltre 700 mila morti d ...