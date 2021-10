Così l’ex premier Philippe lancia un nuovo partito e cerca di riunire la destra per Macron (Di venerdì 8 ottobre 2021) In queste ultime settimane, capita spesso di incrociare Édouard Philippe sui lungosenna della rive gauche, davanti all’Assemblée nationale, impegnato in lunghe conversazioni con alcuni deputati di area gollista delusi dalla confusione regnante nel partito dei Républicains (Lr) e inquieti per l’ascesa imperiosa del polemista radicale Éric Zemmour. Anche l’ex primo ministro, tornato a fare il sindaco nel suo feudo di Le Havre la scorsa estate pur restando leale al presidente della Repubblica Emmanuel Macron, è preoccupato come loro per i sondaggi che danno Zemmour al secondo turno delle presidenziali, ma prova a rassicurarli, annunciando la nascita imminente di un porto sicuro per i moderati e i liberali di destra. Sabato, a Le Havre, in Normandia, Édouard Philippe lancerà il suo ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 8 ottobre 2021) In queste ultime settimane, capita spesso di incrociare Édouardsui lungosenna della rive gauche, davanti all’Assemblée nationale, impegnato in lunghe conversazioni con alcuni deputati di area gollista delusi dalla confusione regnante neldei Républicains (Lr) e inquieti per l’ascesa imperiosa del polemista radicale Éric Zemmour. Ancheprimo ministro, tornato a fare il sindaco nel suo feudo di Le Havre la scorsa estate pur restando leale al presidente della Repubblica Emmanuel, è preoccupato come loro per i sondaggi che danno Zemmour al secondo turno delle presidenziali, ma prova a rassicurarli, annunciando la nascita imminente di un porto sicuro per i moderati e i liberali di. Sabato, a Le Havre, in Normandia, Édouardlancerà il suo ...

