Allerta Meteo Gialla in 8 Regioni: ecco l’elenco (Di venerdì 8 ottobre 2021) Protezione civile ha diramato un nuovo avviso Allerta Meteo Gialla domani 9 ottobre per maltempo: l’elenco delle Regioni a rischio La Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di Allerta Meteo Gialla per la giornata di domani, sabato 9 ottobre. Maltempo con Allerta Meteo per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico in settori di Leggi su periodicodaily (Di venerdì 8 ottobre 2021) Protezione civile ha diramato un nuovo avvisodomani 9 ottobre per maltempo:dellea rischio La Protezione civile ha diramato un nuovo avviso diper la giornata di domani, sabato 9 ottobre. Maltempo conper rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico in settori di

Advertising

Unomattina : Allerta meteo estremo in Italia. In Liguria in settimana si è registrato il record Europeo di pioggia. A Rossiglion… - RegLiguria : [3/10-14.20] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta meteo per piogge diffuse e temporali su tutta la Liguria a partire dal po… - DPCgov : ????#AllertaGIALLA, domenica #3ottobre, in 5 regioni Consulta il bollettino per conoscere le zone e i livelli d'alle… - Tagota14 : RT @BRADYPUSS: Mal di testa e allerta meteo arancione Il buongiorno si vede dal mattone. - uctea64 : RT @ComuneTaranto: ?? ??8-9 Ottobre 2021 #Taranto ALLERTA METEO GIALLA IDROGEOLOGICA e PER TEMPORALI Il livello d'allerta meteo gialla s… -