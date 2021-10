Treviso | scoperti furbetti del Reddito di Cittadinanza | Maserati e vincite milionarie

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Per lo Stato Italiano erano poveri tanto da percepire il sussidio deldi. Peccato che avevano auto di lusso ed effettuatoonline. Sono ideldalla Guardia di Finanza diche ha denunciato 116 persone per una truffa legata all'ottenimento deldi. Avrebbero percepito in modo indebito somme vicine ai 700mila euro. In particolare le indagini hanno portato alla luce 45 persone, in gran parte cittadini stranieri, la cui causa della illegittima fruizione del sussidio era dovuta alla mancanza del requisito della residenza. In 25 casi invece, gli approfondimenti svolti hanno consentito di rilevare che i beneficiari hanno omesso di ...

La Guardia di Finanza diha denunciato 116 persone per aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza per un importo di 700 mila euro. L'indagine, svolta in collaborazione con l'Inps e con la Regione del ...La Guardia di Finanza diha denunciato 116 persone per aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza per un importo di 700 mila euro. L'indagine, svolta in collaborazione con l'Inps e con la Regione del ...VENEZIA - Un cantiere navale abusivo è stato sequestrato nei giorni scorsi in prossimità della foce del fiume Brenta a Chioggia dai militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza d ...Sono 116 le persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Treviso perché incassavano ogni mese 700 euro dal Reddito di cittadinanza, pur non avendone diritto. Sui loro conti, i finanzieri hanno ritro ...