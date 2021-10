Terremoto in Pakistan | Save the Children | “Almeno 6 bambini tra le vittime Pronti ad intervenire con con aiuti alimentari e non”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Undi magnitudo 5,9 ha colpito la provinciaa del Belucistan (leggi qui) nelle prime ore di questa mattina, 07 ottobre 2021, uccidendo 20 persone, tra cuisei, e ferendone più di 300.the, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare ia rischio e garantire loro un futuro, è estremamente preoccupata per la sicurezza dei minori. Diverse persone sono state portate d’urgenza all’ospedale in condizioni critiche e più di 150 sono state inviate in ospedale per cure, ma il numero dellepotrebbe aumentare man mano che i soccorsi continuano, secondo l’Autorità provinciale per la gestione dei disastri. Il sisma ha interessato otto comuni della provincia, con scosse di ...