Tales of Arise si espande con nuovi contenuti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tales of Arise, il titolo venduto più rapidamente nel celebre franchise di Tales of, con oltre un milione di copie, a partire da oggi avrà nuovi contenuti aggiuntivi, tra cui due nuovi livelli di difficoltà, alcune battaglie speciali con nuovi nemici, l’opportunità di guadagnare nuove armi e una collaborazione speciale con Sword Art Online: Alicization Lycoris. Tales of Arise è ora giocabile nella modalità “Molto facile”, la modalità più semplice del gioco, dedicata agli utenti che intendono concentrarsi soprattutto sulla storia, l’esplorazione e lo sviluppo del proprio personaggio. La seconda nuova modalità è “Sconosciuto”, che offrirà la sfida più ardua in assoluto. Entrambe le modalità sono disponibili gratuitamente negli store ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 7 ottobre 2021)of, il titolo venduto più rapidamente nel celebre franchise diof, con oltre un milione di copie, a partire da oggi avràaggiuntivi, tra cui duelivelli di difficoltà, alcune battaglie speciali connemici, l’opportunità di guadagnare nuove armi e una collaborazione speciale con Sword Art Online: Alicization Lycoris.ofè ora giocabile nella modalità “Molto facile”, la modalità più semplice del gioco, dedicata agli utenti che intendono concentrarsi soprattutto sulla storia, l’esplorazione e lo sviluppo del proprio personaggio. La seconda nuova modalità è “Sconosciuto”, che offrirà la sfida più ardua in assoluto. Entrambe le modalità sono disponibili gratuitamente negli store ...

Advertising

Sylioh : Ho messo in vendita Tales of Arise per PS5, ancora sigillato, a 55 euro e la gente mi sta facendo dei prezzi che nemmeno all'usato- - xxnuj : tales of arise la storia d'amore fra un c4labrese e una mil4nese - unrasting : NOOOOOOOO MI È CAMBIATA OPENING DI TALES OF ARISE NOOOOO A ME PIACEVA LA PRIMA UFFA RIDATEMELA ?????? in realtà anche… - Ashen_Seraphim : RT @PickaQuest: Tales of Arise ~ Dove trovare tutti i gufi di Dahna! ?? Guida alla missione secondaria 'La foresta dei gufi'. - __Bianconiglio : RT @PickaQuest: Tales of Arise ~ Dove trovare tutti i gufi di Dahna! ?? Guida alla missione secondaria 'La foresta dei gufi'. -