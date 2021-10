Si chiama Wabi Sabi ed è la filosofia che finalmente elogia l’imperfezione

Leggi su dilei

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Come un eureka improvviso, come una giornata di sole che prepotentemente spazza via le nubi più nere, come una visione chiarificatrice, così è il, quellaorientale che ci aiuta ad apprezzare la bellezza semplicemente per quello che è: imperfetta e incompleta.è unache proviene dal mondo giapponese e che indica una visione estetica e contemplativa delche per natura appartiene a tutte le cose. E in una società in cui apparire è più importante di essere, questa ci può permettere di riscoprire un nuovo modo di osservare e percepire il mondo che abitiamo, e anche noi stesse. Le sue radici affondano nell’antichissima dottrina buddhista dell’anitya, eppure mai come oggi, questa visione ci sembra così rivoluzionaria e ...