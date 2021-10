Santo Onorato a Fondi si festeggia anche con una passeggiata sull’Appia antica (Di giovedì 7 ottobre 2021) Fondi – Sabato 9 ottobre 2021 appuntamento alle 10 a Itri – in Piazza del Comune. Si camminerà lungo le gole di Sant’Andrea, sul bellissimo tratto basolato dell’Appia antica caratterizzata da un paesaggio agrario famoso già nell’antichità. Qui si trovano, anche se visibili solo in parte, giganteschi terrazzamenti di sistemazione dell’area e i ruderi di un grande santuario, probabilmente dedicato al culto del dio Apollo, edificato nel corso della tarda età repubblicana. Nell’Area pic-nic dell’Appia antica ci attenderà Alberto Alberti con una performance su “La Musica nei secoli sulla Via Appia antica”. Considerazioni sulla cultura musicale sulla Via Appia antica di un pellegrino in cammino sulla Via Francigena. Evento promosso dal Gruppo dei Dodici, in collaborazione con: Comune di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 ottobre 2021)– Sabato 9 ottobre 2021 appuntamento alle 10 a Itri – in Piazza del Comune. Si camminerà lungo le gole di Sant’Andrea, sul bellissimo tratto basolato dell’Appiacaratterizzata da un paesaggio agrario famoso già nell’antichità. Qui si trovano,se visibili solo in parte, giganteschi terrazzamenti di sistemazione dell’area e i ruderi di un grande santuario, probabilmente dedicato al culto del dio Apollo, edificato nel corso della tarda età repubblicana. Nell’Area pic-nic dell’Appiaci attenderà Alberto Alberti con una performance su “La Musica nei secoli sulla Via Appia”. Considerazioni sulla cultura musicale sulla Via Appiadi un pellegrino in cammino sulla Via Francigena. Evento promosso dal Gruppo dei Dodici, in collaborazione con: Comune di ...

Advertising

infotemporeale : Fondi / Festeggiamenti in onore di Santo Onorato, la camminata devozionale da Itri - RadiOndaBlu : Festeggiamenti Santo Onorato: camminata devozionale da Itri a Fondi - ProLocoFondi : Fondi LT – Festeggiamenti Santo Onorato: camminata devozionale da Itri a Fondi. Sabato 9 ottobre 2021 appuntamento… - LatinaCorriere : Fondi, Sant’Onorato: due giorni di fiera, luminarie e piccoli eventi per celebrare il Santo Patrono -… - ProLocoFondi : Sant'Onorato a Fondi LT: grande coinvolgimento ed eventi per la festa del santo patrono. Pubblicato l’atteso pieghe… -

Ultime Notizie dalla rete : Santo Onorato Bastia Umbra, il premio San Michele d'Oro al Gruppo Comunale ProCiv ...dedicata al Santo Patrono presso la chiesa parrocchiale di San Michelecon i nostri Parroci, con Don Marco Armillei che ringraziamo per la consueta disponibilità e collaborazione, ci ha onorato con ...

Vibo. La Polizia di Stato festeggia il suo Patrono San Michele Arcangelo , Patrono della Polizia di Stato, è stato onorato anche quest'anno dagli agenti del Questura di Vibo Valentia. Ieri mattina, presso il Duomo ...una Santa Messa in onore del Santo ...

Fondi / Festeggiamenti in onore di Santo Onorato, la camminata devozionale da Itri Temporeale Quotidiano Fondi / Festeggiamenti in onore di Santo Onorato, la camminata devozionale da Itri FONDI – Sabato 9 ottobre appuntamento alle 10 a Itri – in Piazza del Comune per camminare lungo le gole di Sant’Andrea, sul bellissimo tratto basolato dell’Appia Antica caratterizzata da un paesaggio ...

Greccio festeggia ed onora san Francesco Venerdì 1° ottobre, con l’esposizione dell’Immagine del Santo, sono iniziate presso il Santuario Francescano del Presepe di Greccio, le celebrazioni in Onore di san Francesco. Il rito solenne sarà cel ...

...dedicata alPatrono presso la chiesa parrocchiale di San Michelecon i nostri Parroci, con Don Marco Armillei che ringraziamo per la consueta disponibilità e collaborazione, ci hacon ...San Michele Arcangelo , Patrono della Polizia di Stato, è statoanche quest'anno dagli agenti del Questura di Vibo Valentia. Ieri mattina, presso il Duomo ...una Santa Messa in onore del...FONDI – Sabato 9 ottobre appuntamento alle 10 a Itri – in Piazza del Comune per camminare lungo le gole di Sant’Andrea, sul bellissimo tratto basolato dell’Appia Antica caratterizzata da un paesaggio ...Venerdì 1° ottobre, con l’esposizione dell’Immagine del Santo, sono iniziate presso il Santuario Francescano del Presepe di Greccio, le celebrazioni in Onore di san Francesco. Il rito solenne sarà cel ...