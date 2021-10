Riforma catasto, Guerra: maggioranza italiani pagherebbe meno (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Nessuno ha annunciato un aumento delle imposte sulla casa nè oggi nè tra 5 anni. Nel disegno di legge c’è scritto che la revisione del catasto non viene utilizzata a fini fiscali. Non sono queste le intenzioni del Governo“, dice Maria Cecilia Guerra, economista, è sottosegretaria al Ministero dell’Economia al Corriere della Sera parlando del disegno di legge delega sul fisco. Gli obiettivi del disegno di legge sono “contrastare l’evasione e l’erosione: abusivismo edilizio, edifici fantasma, terreni classificati come agricoli invece che edificabili” e “aggiornare le rendite a fini conoscitivi” e “sicuramente dalla revisione avremo sorprese, ma in un senso contrario a quello che teme la Lega”. Secondo Guerra, non essendo la revisione sulle prime case, “mi aspetto che dopo la revisione delle rendite la ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Nessuno ha annunciato un aumento delle imposte sulla casa nè oggi nè tra 5 anni. Nel disegno di legge c’è scritto che la revisione delnon viene utilizzata a fini fiscali. Non sono queste le intenzioni del Governo“, dice Maria Cecilia, economista, è sottosegretaria al Ministero dell’Economia al Corriere della Sera parlando del disegno di legge delega sul fisco. Gli obiettivi del disegno di legge sono “contrastare l’evasione e l’erosione: abusivismo edilizio, edifici fantasma, terreni classificati come agricoli invece che edificabili” e “aggiornare le rendite a fini conoscitivi” e “sicuramente dalla revisione avremo sorprese, ma in un senso contrario a quello che teme la Lega”. Secondo, non essendo la revisione sulle prime case, “mi aspetto che dopo la revisione delle rendite la ...

matteosalvinimi : Riforma del catasto, aumenti di IMU e tasse sulla casa? Oggi e domani, dalla Lega un secco NO. La casa degli Italia… - borghi_claudio : Volete capire il vero motivo della riforma del catasto? Volete spazzare via i dubbi su 'ma non serve per scopi fisc… - borghi_claudio : Suggerisco a @renatobrunetta di farsi spiegare da @gasparripdl che era con me a @Confedilizia_ cosa vuol dire la ri… - Peonia249 : RT @Marzia_M: Vogliamo il #PNRR? E allora ci becchiamo anche la riforma del catasto. #Riformacatasto - l_angiolini : @AdrianaSpappa @Terry43887542 Hai propietá notevolmente sottovalutate? giusto che paghi un po di piú Ha propietá n… -