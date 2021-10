RC auto, possibile stangata da 1,4 miliardi di euro (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il premio medio RC auto in Italia è ancora ai minimi ma, secondo l'analisi di Facile.it , presto potrebbe tornare a salire , aumentando, entro il primo trimestre del 2022, di oltre il 10% . Sarebbe, ... Leggi su motori.quotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il premio medio RCin Italia è ancora ai minimi ma, secondo l'analisi di Facile.it , presto potrebbe tornare a salire , aumentando, entro il primo trimestre del 2022, di oltre il 10% . Sarebbe, ...

Ultime Notizie dalla rete : auto possibile Le Borse europee rimbalzano. L'"energy crunch" fa meno paura La Russia è disponibile ad aumentare le forniture di gas naturale all'Europa. Attesa per possibile incontro Biden - Xi Jinping (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee sono in netta ...comparto auto ...

RC auto, possibile stangata da 1,4 miliardi di euro ... la frequenza dei sinistri stradali e il rapporto tra sinistrosità e premi RC auto, stimando che, per una polizza media, l' aumento il prossimo anno potrebbe arrivare fino a 35 - 40 euro . Più ...

Auto elettriche: è possibile riparare le batterie? VehicleCuE Si può vendere la macchina con il bollo auto arretrato non pagato? Il bollo auto non pagato non impedisce la circolazione del veicolo non trattandosi di una violazione del codice della strada ...

Bollo Auto cancellato per queste categorie, ecco da quando Alcuni provvedimenti del Governo Draghi diventano esecutivi e viene annullata per alcune categorie anche una delle tasse più odiate. Parliamo del bollo auto. Vediamo in questo articolo quali sono le c ...

