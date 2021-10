Poste Italiane cerca portalettere a Bergamo, i sindacati: “Sempre e solo a tempo determinato” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Poste Italiane ricerca in provincia di Bergamo portalettere da inserire nel proprio organico con contratto a tempo determinato. Per potersi candidare serve collegarsi alla sezione Carriere del sito istituzionale di Poste https://www.PosteItaliane.it e inserire il proprio curriculum vitae. All’interno della sezione sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione che scade il 12 ottobre. I candidati saranno assunti a decorrere da ottobre 2021, in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, consegna raccomandate, documenti ecc.) nell’area territoriale di propria competenza. “Sono Sempre e ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 ottobre 2021)riin provincia dida inserire nel proprio organico con contratto a. Per potersi candidare serve collegarsi alla sezione Carriere del sito istituzionale dihttps://www..it e inserire il proprio curriculum vitae. All’interno della sezione sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione che scade il 12 ottobre. I candidati saranno assunti a decorrere da ottobre 2021, in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, consegna raccomandate, documenti ecc.) nell’area territoriale di propria competenza. “Sonoe ...

Advertising

CobraCo12536397 : I dividenti tra i dipendenti di Poste Italiane come sono andati? Se lo sono guadagnati un secondo stipendio o no? - CobraCo12536397 : A Poste Italiane sono un covo di ladri. - CobraCo12536397 : Il problema peggiore dell'Italia è Poste Italiane. - WebPoste : @tinerviag01 Ciao, da questo canale ci occupiamo di assistenza per la registrazione e l'accesso al sito… - GiornaleLaSesia : Verranno assunti con #contratti a tempo determinato a partire dal mese di #ottobre -