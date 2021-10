Pioli: 'Champions, io ci credo. E sullo scudetto...'. Ibra scherza: 'Ti ho reso importante' (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Coi giocatori bisogna essere chiari, diretti, nelle cose positive come in quelle che non funzionano. Vanno stabiliti degli obiettivi da raggiungere insieme". Stefano Pioli, ospite al Festival dello ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Coi giocatori bisogna essere chiari, diretti, nelle cose positive come in quelle che non funzionano. Vanno stabiliti degli obiettivi da raggiungere insieme". Stefano, ospite al Festival dello ...

Advertising

Gazzetta_it : Pioli al #Festivaldellosport: 'È un Milan che mi entusiasma. E In Champions dobbiamo crederci' - ninoBertolino : RT @cmdotcom: #Pioli: 'Il mio #Milan mi entusiasma, i giocatori si divertono e così possiamo andare avanti anche in Champions' https://t.co… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Pioli: 'Il mio #Milan mi entusiasma, i giocatori si divertono e così possiamo andare avanti anche in Champions' https://t.co… - ACMilanInside_ : Pioli: «Tonali è cresciuto tantissimo. Champions? Dobbiamo crederci ora» @sandrotonalii #tonali #ChampionsLeague… - milansette : Pioli: 'Milan, in Champions ci credo ancora'. E Ibra lo prende in giro: 'Ti ho reso importante...' -