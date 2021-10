Pià | ”Napoli | Koulibaly e’un mostro in difesa Osimhen mi ricorda Weah”

Leggi su retecalcio

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Pià: “è un mostro di bravura, il principale merito di Spalletti è quello di aver dato fiducia a tanti giocatoriè forte, segna, mi” Inacio Pià, ex attaccante del, ha rilasciato un’intervista aMagazine.Com, per parlare del, di Spalletti,ed altro. Queste le sue parole:, DOPO SETTE GIORNATE PARLARE DI SCUDETTO E’ PREMATURO “Dopo sette partite, parlare di Scudetto è un pò prematuro. -afferma Pià -Essere in vetta alla classifica, a punteggio pieno, significa che ilci deve credere. Ci saranno ancora tante partite difficili da vincere. Ilha tutte le carte in regola per disputare un’ottima stagione, ...