Pattinaggio artistico a rotelle | Mondiali 2021 | Tarlazzi prende il largo nello short Testa a testa tra Lucaroni e Domec

Comincia decisamente con il piede giusto il Mondiale di Rebecca Tarlazzi. L'azzurra si è infatti posizionata con merito in vetta alla classifica dopo lo short della rassegna iridata 2021 di Pattinaggio artistico a rotelle, in fase di svolgimento presso la Secretaria Nacional de Deportes di Asunciòn (Paraguay), sciorinando per l'ennesima volta in stagione un programma di pregevole fattura. La detentrice del titolo ha inaugurato la sua performance, interpretata sulle note de "Alfonsina y el mar", con un triplo toeloop di grande qualità, non a caso valutato con un tripudio +2 e +1 dalla giuria, proseguendo poi con la combinazione di alto valore triplo toeloop/thoren/triplo salchow/doppio toeloop, elemento che ha preceduto la trottola rovesciata, splendidamente eseguita.

