Pandora Papers | Pignedoli | “Unione fiscale possibile soluzione”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) “L’potrebbe essere una, anche perché solo l’Italia perde 10 miliardi di euro a causa dei paradisi fiscali” che esistono anche “tutt’ora in Europa”. Commenta così la vicenda deil’eurodeputata del Movimento 5 Stelle, Sabrina. alp/sat/gtr su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Pandora Papers

svelano le ricchezze offshore dell'allenatore della Nazionale Roberto Mancini e del capo delegazione degli azzurri a Euro 2020 Gianluca Vialli. È quanto rende noto L'Espresso sul suo ...Dai, si chiama così la più grande collaborazione giornalistica della storia, a cui partecipano anche media internazionali come El Paìs, The Washington Post, The Guardian , ...Sempre e comunque. I gemelli del gol della Sampdoria, arrivati quest'estate sul tetto d'Europa con la Nazionale azzurra, sono finiti oggi sotto la lente d'ingrandimento dell'Espresso, e dei Pandora ...“L’Unione fiscale potrebbe essere una soluzione, anche perché solo l’Italia perde 10 miliardi di euro a causa dei paradisi fiscali” che esistono a ...