NCIS 18 e Bull 5 | anticipazioni 8 ottobre | un attentato e un matrimonio

(Di giovedì 7 ottobre 2021)18 e5 tornano domani 8su Rai due con il finale di stagione. Gli episodi in onda si intitoleranno rispettivamente Regola 91 e Fidati di me. Lerelative all'episodio finale della serie che racconta le vicende degli agenti della marina militare, rivelano che Ellie Bishop verrà accusata di aver violato una legge antispionaggio e a sorpresa si dichiarerà colpevole e poi si darà alla fuga. Nel frattempo, Leroy Jethro Gibbs nel tentativo di fermare un serial killer, sarà vittima di un. Per quanto riguarda, invece, la trama svela che il protagonista della serie, dopo aver risolto brillantemente un caso, si preparerà a contrarrecon Izzy.18, trama 8: Leroy Jethro Gibbs ...

Advertising

CIAfra73 : TuttalaTivu · #GuidaTv #1Ottobre 2021: #GFVip vs #TaleeQualeShow, #QuartoGrado, #NCIS + #Bull, #PropagandaLive,… -

Ultime Notizie dalla rete : NCIS Bull

Dituttounpop

... Salem, L'esercito delle 12 scimmie, Aquarius, Zoo, The Walking Dead, Supergirl, MacGyver e. ... The Good Wife, Missing, Rapita: il dramma di Carlina White, Sleepy Hollow,: Los Angeles, The ...18/ Anticipazioni episodio oggi, 1 ottobre: una bomba uccide... Nolan invece dovrà ancora ...5/ Anticipazioni episodio oggi, 1 ottobre: un suicidio cambia tutto Le cose si complicano quando ...Anticipazioni Bull 5: il finale di stagione andrà in onda su Raidue sabato 2 e venerdì 8 ottobre La nuova stagione di Bull, già composta da un numero ...NCIS 18, anticipazioni episodio oggi, 1 ottobre: Gibbs e Marcie Warren indagano su un caso freddo ma non ufficialmente, come finirà?