Nazionale | Pandora Papers svelano le ricchezze offshore di Mancini e Vialli

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Iledi Robertoe Gianluca. Lo rende noto L’Espresso sul suo sito, basandosi sui dati dell’archivio segreto svelato dall’inchiesta giornalistica interdel consorzio Icij, a cui partecipa anche il settimanale del Gruppo Gedi (in esclusiva per l’Italia. “viene indicato nei documenti come l’azionista di Bastian Asset Holdings, con sede nel paradiso fiscale delle British Virgin Islands. Nelle stesse carte – scrive L’Espresso –è invece qualificato come proprietario di un’altra società, la Crewborn Holdings, anche questa registrata alle British Virgin Islands“. “Daiemergono numerosi ...