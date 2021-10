MotoGP, ecco il calendario provvisorio 2022: si parte il 6 marzo in Qatar (Di giovedì 7 ottobre 2021) E’ stato reso noto dalla Fim il calendario provvisorio aggiornato ad oggi per il motomondiale 2022. In totale, sono previste 21 gare con avvio il 6 marzo dal circuito di Losail in Qatar. Tutte le date e gli eventi, così come la frequenza degli spettatori – si legge in una nota Fim – sono soggetti all’evoluzione della pandemia e all’approvazione dei governi e delle autorità corrispondenti. Questo il calendario provvisorio: 6 marzo – Qatar* – Losail International Circuit 20 marzo – Indonesia** – Mandalika International Street Circuit 3 Aprile – Republica Argentina – Termas de Rio Hondo 10 Aprile – Americhe – Circuit of The Americas 24 Aprile – Portogallo – Algarve International Circuit 1 Maggio – Spagna – Circuito de ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) E’ stato reso noto dalla Fim ilaggiornato ad oggi per il motomondiale. In totale, sono previste 21 gare con avvio il 6dal circuito di Losail in. Tutte le date e gli eventi, così come la frequenza degli spettatori – si legge in una nota Fim – sono soggetti all’evoluzione della pandemia e all’approvazione dei governi e delle autorità corrispondenti. Questo il: 6* – Losail International Circuit 20– Indonesia** – Mandalika International Street Circuit 3 Aprile – Republica Argentina – Termas de Rio Hondo 10 Aprile – Americhe – Circuit of The Americas 24 Aprile – Portogallo – Algarve International Circuit 1 Maggio – Spagna – Circuito de ...

