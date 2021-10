Metroid Dread: cosa sapere prima di iniziare a giocare (Di giovedì 7 ottobre 2021) Preparatevi a scoprire tutto quello che c’è da sapere su Metroid Dread, l’atteso nuovo capitolo della serie oramai prossimo al debutto Non avrà di sicuro la popolarità di Zelda o Mario, ma Samus Aran ricopre comunque un ruolo di primaria importanza all’interno dell’ecosistema ludico di Nintendo. Proprio per questo l’annuncio di Metroid Dread, avvenuto durante il Direct che la compagnia ha tenuto in occasione dell’E3, non ha potuto fare a meno di riscuotere ampi consensi. Ed ora che siamo a poche ore dal lancio ufficiale del gioco, fissato per il giorno 8 di Ottobre, vi proponiamo un piccolo elenco di tutto quello che è necessario sapere prima di iniziare a giocare. Chiudere il cerchio Dal 1986, giorno di debutto del ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 7 ottobre 2021) Preparatevi a scoprire tutto quello che c’è dasu, l’atteso nuovo capitolo della serie oramai prossimo al debutto Non avrà di sicuro la popolarità di Zelda o Mario, ma Samus Aran ricopre comunque un ruolo diria importanza all’interno dell’ecosistema ludico di Nintendo. Proprio per questo l’annuncio di, avvenuto durante il Direct che la compagnia ha tenuto in occasione dell’E3, non ha potuto fare a meno di riscuotere ampi consensi. Ed ora che siamo a poche ore dal lancio ufficiale del gioco, fissato per il giorno 8 di Ottobre, vi proponiamo un piccolo elenco di tutto quello che è necessariodi. Chiudere il cerchio Dal 1986, giorno di debutto del ...

Megumin44_44 : RT @nintendo_hall: Metroid Dread: il giro delle recensioni per il nuovo capitolo 2D - Homura_Shinobi : RT @nintendo_hall: Metroid Dread: il giro delle recensioni per il nuovo capitolo 2D - PrincessDaisyU1 : RT @nintendo_hall: Metroid Dread: il giro delle recensioni per il nuovo capitolo 2D - nintendo_hall : RT @nintendo_hall: Metroid Dread: il giro delle recensioni per il nuovo capitolo 2D - infoitscienza : Metroid Dread Recensione: dove osano le aquile -