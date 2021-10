M5S, è processo a Conte: ira di Beppe Grillo e Raggi, gruppi parlamentari in subbuglio (Di giovedì 7 ottobre 2021) «Io mollo». È il sussurro, ma potrebbe diventare grido, che dilaga tra le fila dei 5 stelle al Senato (meno) e alla Camera (molto di più). E si accompagna allo slogan... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 7 ottobre 2021) «Io mollo». È il sussurro, ma potrebbe diventare grido, che dilaga tra le fila dei 5 stelle al Senato (meno) e alla Camera (molto di più). E si accompagna allo slogan...

Advertising

borg_gio : - paolo_r_2012 : M5S, è già processo a Conte: ira di Beppe Grillo e Raggi, gruppi parlamentari in subbuglio - Lella2021 : M5s, si apre il processo a Giuseppe Conte: 'Raccolta firme per farlo dimettere', già i titoli di coda? - destino79 : @lucianocapone La Appendino deve ancora imparare cosa è un normale processo democratico. Il crollo del M5S a Torino… - infoitinterno : M5S, è già processo a Conte: ira di Beppe Grillo e Raggi, gruppi parlamentari in subbuglio -