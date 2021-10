Lega - premier | caso chiuso Salvini va da Draghi poi scrive | rapporto leale | da lui ogni settimana

Advertising

fattoquotidiano : Oggi il chiarimento tra il premier e Salvini. Ma già si profila lo scontro sulla riapertura delle discoteche [di… - petergomezblog : Salvini “Tutta Europa riapre, Draghi dica perché noi no” - fattoquotidiano : Lega spaccata, ora Salvini se la prende con Draghi: “Tutta Europa riapre, il premier dica perché noi no” - LiberoTes : RT @LegaSalvini: TV > Radio Cusano TV | Antonio Zennaro, Deputato Lega - Salvini Premier > GIOVEDÌ 7 OTTOBRE | ore 18:30 | 'Radio Cusano TV… - LiberoTes : RT @LegaSalvini: TV > Rai 1 | Lorenzo Fontana, Deputato Lega - Salvini Premier > GIOVEDÌ 7 OTTOBRE | ore 23:35 | 'Porta a Porta' | Hashtag:… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega premier

Niente dichiarazioni alla stampa al termine del vis a vis con il, che entrambe le parti descrivono come svoltosi in un clima 'cordiale e costruttivo'. Laè soddisfatta per l'estensione ...Così Matteo Salvini riassume il colloquio odierno con il: "Un'ora di confronto con il presidente del Consiglio Mario Draghi. Incontro molto utile: proposte e soluzioni condivise e impegno a ...Certo non si amano appartengono a mondi molto diversi e lo sanno bene. Matteo Salvini dopo lo strappo con Conte si e’ visto quasi costretto ad entrare nel governo da molti dei suoi ed anche dagli alle ...Faccia a faccia di circa un'ora a Palazzo Chigi su programma e delega fiscale in un clima "cordiale e costruttivo". Il leader del Carroccio: "Impegno comune affinché non ci siano aumenti di tasse" ...