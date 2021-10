Lazio, c'è interesse dalla Spagna per Luiz Felipe (Di giovedì 7 ottobre 2021) I giocatori della Lazio fanno gola diversi club in Europa: dalla Spagna infatti, sia il Siviglia che l’Atletico Madrid hanno messo gli occhi su Luiz Felipe. Secondo i quotidiani iberici, il centrale brasiliano rientrerebbe nel piano del Siviglia per sostituire Koundé che dovrebbe andare al Chelsea, mentre i Colchoneros lo starebbero sondando in vista del possibile colpo a parametro zero. Il difensore infatti attualmente è in scadenza di contratto a fine stagione, anche se il club biancoceleste avrebbe già un accordo sulla parola per il prolungamento. Leggi su footdata (Di giovedì 7 ottobre 2021) I giocatori dellafanno gola diversi club in Europa:infatti, sia il Siviglia che l’Atletico Madrid hanno messo gli occhi su. Secondo i quotidiani iberici, il centrale brasiliano rientrerebbe nel piano del Siviglia per sostituire Koundé che dovrebbe andare al Chelsea, mentre i Colchoneros lo starebbero sondando in vista del possibile colpo a parametro zero. Il difensore infatti attualmente è in scadenza di contratto a fine stagione, anche se il club biancoceleste avrebbe già un accordo sulla parola per il prolungamento.

