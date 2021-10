Kevin - Prince Boateng, il ritorno all'Hertha è un disastro. E che litigio con Dardai (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ci si aspettava un apporto diverso. Se lo aspettava lui per primo. In estate Kevin - Prince Boateng è tornato all'Hertha Berlino 14 anni dopo l'addio. Lasciò il club tedesco, quello della città in cui ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ci si aspettava un apporto diverso. Se lo aspettava lui per primo. In estateè tornato all'Berlino 14 anni dopo l'addio. Lasciò il club tedesco, quello della città in cui ...

Advertising

ETGazzetta : Kevin-Prince Boateng, il ritorno all’Hertha è un disastro. E che litigio con Dardai #Bundesliga - DuccioMarinai : RT @nonleggerlo: Pradè: 'Ecco perché abbiamo preso Kevin Prince #Boateng' ?? #Fiorentina #nondiapositive @KPBofficial @sattamelissa https:/… - Milannews24_com : Matthaus punge Boateng: «Non capisco il suo ruolo, i bei tempi sono finiti» - LucaBellelli : RT @MicheleTonna: Akinator ha indovinato che stavo pensando a Kevin Prince Boateng ! via @akinator_team - LbjKy232 : @BringMeTheBriga A San Siro: Kevin Prince Boateng In generale: Alessandro Parisi in un Parma-Bari -