F1 in tv, GP Turchia 2021: programma Sky e TV8, orari, streaming (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nel weekend dell’8-10 ottobre il Circus della F1 torna in scena. Lo scenario sarà quello di Istanbul, in Turchia, che sostituisce la prova in Singapore che avrebbe dovuto tenersi ed è stata cancellata per questioni logistiche legate al Covid. Si torna a girare sul circuito turco dopo l’esperienza non semplice dell’anno passato quando anche le condizioni meteorologiche ci misero del loro, rendendo la corsa domenicale molto movimentata. Una gara che premiò Lewis Hamilton che si laureò campione del mondo per la settima volta in carriera. Lewis si ripresenta ai nastri di partenza di questo round in vetta alla classifica del campionato, ma con appena due lunghezze di margine sull’olandese della Red Bull Max Verstappen. Un vantaggio molto esiguo quello dell’asso nativo di Stevenage in vista di questo fine-settimana si prevede una sfida molto serrata e accesa. In casa Ferrari ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nel weekend dell’8-10 ottobre il Circus della F1 torna in scena. Lo scenario sarà quello di Istanbul, in, che sostituisce la prova in Singapore che avrebbe dovuto tenersi ed è stata cancellata per questioni logistiche legate al Covid. Si torna a girare sul circuito turco dopo l’esperienza non semplice dell’anno passato quando anche le condizioni meteorologiche ci misero del loro, rendendo la corsa domenicale molto movimentata. Una gara che premiò Lewis Hamilton che si laureò campione del mondo per la settima volta in carriera. Lewis si ripresenta ai nastri di partenza di questo round in vetta alla classifica del campionato, ma con appena due lunghezze di margine sull’olandese della Red Bull Max Verstappen. Un vantaggio molto esiguo quello dell’asso nativo di Stevenage in vista di questo fine-settimana si prevede una sfida molto serrata e accesa. In casa Ferrari ...

Advertising

SkySportF1 : F1, Ferrari: Sainz in Turchia con il 4° motore, partirà ultimo in griglia #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkyTG24 : In #Turchia un #ubriaco ha aiutato a cercare un disperso ma lo scomparso era lui: - Agenzia_Ansa : Turchia, ubriaco aiuta a cercare un disperso, ma la persona scomparsa era lui #ANSA - andreastoolbox : Formula 1, Verstappen: in Turchia la pressione può essere l'ostacolo n.1. VIDEO | Sky Sport - sportli26181512 : Formula 1, Verstappen: in Turchia la pressione può essere l'ostacolo n.1. VIDEO: A Istanbul Park Lewis 'gioca' alla… -