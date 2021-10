Coronavirus, i dati – 2.938 nuovi contagi in 24 ore: tasso di positività scende allo 0,99%. Altre 41 vittime (Di giovedì 7 ottobre 2021) scende il numero dei nuovi casi di Coronavirus diagnosticati quotidianamente in Italia. Secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 2.938 le persone risultate positive ai test per il Covid-19, contro le 3.235 di ieri. Un dato dovuto, anche se non totalmente, al leggero calo dei tamponi effettuati che sono passati dai 301.773 di ieri ai 297.356 di oggi. Nonostante ciò, il calo si registra anche nel tasso di positività, seppur lieve, con un passaggio dall’1,1% allo 0,99%. Stabile, invece, il numero delle vittime registrate anche oggi, con 41 persone che hanno perso la vita a causa del Covid, dopo le 39 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021)il numero deicasi didiagnosticati quotidianamente in Italia. Secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 2.938 le persone risultate positive ai test per il Covid-19, contro le 3.235 di ieri. Un dato dovuto, anche se non totalmente, al leggero calo dei tamponi effettuati che sono passati dai 301.773 di ieri ai 297.356 di oggi. Nonostante ciò, il calo si registra anche neldi, seppur lieve, con un passaggio dall’1,1%0,99%. Stabile, invece, il numero delleregistrate anche oggi, con 41 persone che hanno perso la vita a causa del Covid, dopo le 39 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

