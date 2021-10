Carcinosi peritoneale | le nuove frontiere del trattamento

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ un incontro proiettato nel futuro deldei tumori metastatici del peritoneo e della pleura quello che porterà a Roma il 7 e l’8 ottobre, i maggiori esperti internazionali di settore per la seconda edizione del Congresso della International Society for the Study of Pleura and Peritoneum (ISSPP 2021). L’edizione romana, ospitata presso il Centro Congressi Europa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma ha come presidenti il professor Giovanni Scambia e il professor Fabio Pacelli. Segretario scientifico del congresso, Andrea Di Giorgio, UOC Chirurgia del Peritoneo e del Retroperitoneo, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Al centro dei lavori, le novità diper le metastasi pleuriche e peritoneali (la cosiddetta ‘carcinosì) che complicano il ...