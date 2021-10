Cambia la programmazione domenicale di Canale 5: niente Amici 21 e Verissimo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo sport ancora una volta influenza le scelte di chi programma i palinsesti. Ed è Mediaset a fare un annuncio questa sera con la decisione che riguarda domenica 10 ottobre 2021. Domenica infatti nel pomeriggio si giocherà la partita dell’Italia che affronterà la perdente tra Francia e Belgio per il terzo posto nella Nations League. La partita andrà in onda su Rai 1 ( che trasmetterà anche la finale di domenica sera). Visto l’interesse che la gara riscuoterà di certo, anche se si tratta solo di una finale per il terzo posto ma è pur sempre una partita dell’Italia, Mediaset ha deciso di variare la programmazione di Canale 5. Per questo motivo il 10 ottobre non andranno in onda nè Amici 21 nè Verissimo. Mediaset spiega che non vuole che il pubblico debba scegliere tra la nazionale e due programmi seguitissimi come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo sport ancora una volta influenza le scelte di chi programma i palinsesti. Ed è Mediaset a fare un annuncio questa sera con la decisione che riguarda domenica 10 ottobre 2021. Domenica infatti nel pomeriggio si giocherà la partita dell’Italia che affronterà la perdente tra Francia e Belgio per il terzo posto nella Nations League. La partita andrà in onda su Rai 1 ( che trasmetterà anche la finale di domenica sera). Visto l’interesse che la gara riscuoterà di certo, anche se si tratta solo di una finale per il terzo posto ma è pur sempre una partita dell’Italia, Mediaset ha deciso di variare ladi5. Per questo motivo il 10 ottobre non andranno in onda nè21 nè. Mediaset spiega che non vuole che il pubblico debba scegliere tra la nazionale e due programmi seguitissimi come ...

