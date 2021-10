Acqua e risorse idriche, quali sono le prospettive entro il 2050 secondo l’ultimo report dell’ONU (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’ONU ha presentato un report dedicato all’Acqua e alle prospettive future per questa risorsa sempre più preziosa e rara. Questo rapporto è stato pubblicato a poche settimane dalla COP26 a Glasgow, la conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e contiene dati allarmanti sul futuro del cosiddetto oro blu. entro il 2050 sempre meno persone avranno accesso all’Acqua The State of Climate Services 2021: Water è il report delle Nazioni Unite che evidenzia gli effetti drammatici dei cambiamenti globali sulla disponibilità di Acqua. entro il 2050, infatti, si prevede che più di 5.000.000.000 di persone saranno in difficoltà per avere l’accesso all’Acqua. L’ONU sottolineò già nel ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’ONU ha presentato undedicato all’e allefuture per questa risorsa sempre più preziosa e rara. Questo rapporto è stato pubblicato a poche settimane dalla COP26 a Glasgow, la conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e contiene dati allarmanti sul futuro del cosiddetto oro blu.ilsempre meno persone avranno accesso all’The State of Climate Services 2021: Water è ildelle Nazioni Unite che evidenzia gli effetti drammatici dei cambiamenti globali sulla disponibilità diil, infatti, si prevede che più di 5.000.000.000 di persone saranno in difficoltà per avere l’accesso all’. L’ONU sottolineò già nel ...

