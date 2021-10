What If…?, recensione del finale della prima stagione: e alla fine arrivano i Guardiani… (Di mercoledì 6 ottobre 2021) recensione dell'episodio finale della prima stagione di What If...?, che tira le somme di quanto visto nelle ultime settimane. Con la recensione del finale della prima stagione di What If...? arriviamo a un punto importante dell'evoluzione del Marvel Cinematic Universe, e più precisamente la questione del Multiverso che nelle ultime settimane si è imposto come filo conduttore della Fase Quattro, partendo dalla serie personale di Loki e poi destinato a continuare con Spider-Man, Doctor Strange e molto probabilmente Ant-Man (nel cui terzo film ci sarà il debutto cinematografico di Kang il Conquistatore, probabile antagonista principale del ciclo in corso, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 ottobre 2021)dell'episodiodiIf...?, che tira le somme di quanto visto nelle ultime settimane. Con ladeldiIf...? arriviamo a un punto importante dell'evoluzione del Marvel Cinematic Universe, e più precisamente la questione del Multiverso che nelle ultime settimane si è imposto come filo conduttoreFase Quattro, partendo dserie personale di Loki e poi destinato a continuare con Spider-Man, Doctor Strange e molto probabilmente Ant-Man (nel cui terzo film ci sarà il debutto cinematografico di Kang il Conquistatore, probabile antagonista principale del ciclo in corso, ...

Advertising

DisneyPlusIT : Black Widow finalmente in streaming per tutti gli abbonati ??, Il nuovo episodio di Only Murders in the Building ??,… - TUslenghi : RT @nasoliscio: eccomi uscita da scuola ora corro dritta a casa a vedere l’ultimo episodio di what if - Friezagirl1 : RT @nasoliscio: eccomi uscita da scuola ora corro dritta a casa a vedere l’ultimo episodio di what if - diorwcnda : mi dite com'è l'episodio di what if devo ancora vederlo - polemicarc : @carlhoff @lowtechmagazine Ma ritorniamo sul solito discorso della sofisticazione. Finché si tratta di un fucile, o… -

Ultime Notizie dalla rete : What If… What If…?, recensione del finale della prima stagione: e alla fine arrivano i Guardiani… Movieplayer.it