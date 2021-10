Vaccino Moderna, Ema: “Ipotesi più rischi per cuore dopo seconda dose” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Più rischi di effetti indesiderati per il cuore dopo la seconda dose di Vaccino Moderna. “Analisi preliminari” di nuovi dati, relativi alle segnalazioni di effetti cardiaci indesiderati successivi a vaccinazione anti-Covid con prodotti a mRna, e “provenienti da Paesi nordici” fra cui anche Svezia e Danimarca, “indicano la possibilità che il rischio di miocardite negli uomini più giovani possa essere maggiore dopo una seconda dose di Spikevax”, il Vaccino di Moderna, “rispetto a una seconda dose di Comirnaty” di Pfizer – BioNTech, “sebbene sia necessaria un’ulteriore valutazione”, dichiarano dall’Ema all’Adnkronos Salute. “Il Prac ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Piùdi effetti indesiderati per illadi. “Analisi preliminari” di nuovi dati, relativi alle segnalazioni di effetti cardiaci indesiderati successivi a vaccinazione anti-Covid con prodotti a mRna, e “provenienti da Paesi nordici” fra cui anche Svezia e Danimarca, “indicano la possibilità che ilo di miocardite negli uomini più giovani possa essere maggioreunadi Spikevax”, ildi, “rispetto a unadi Comirnaty” di Pfizer – BioNTech, “sebbene sia necessaria un’ulteriore valutazione”, dichiarano dall’Ema all’Adnkronos Salute. “Il Prac ...

