Tornare a Windows 10 dopo l'aggiornamento a Windows 11 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Come era sempre possibile Tornare a Windows 7 o 8 dopo l'installazione di Windows 10, allo stesso modo, è possibile Tornare a Windows 10 e annullare l'installazione di Windows 11 nel caso in cui Windows 11 non piacesse o se ci fossero problemi o malfunzionamenti, il tutto con una procedura guidata che non cancella nessun dato personale e ripristina interamente il sistema com'era prima dell'aggiornamento. Abbiamo visto che è possibile già adesso scaricare Windows 11 come aggiornamento per Windows 10, gratis e senza alcuna difficoltà tecnica. Nessuno è comunque obbligato ...

