Successo anche in Italia per Morgane che tornerà su Rai 1 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Capelli rossi, look da salone delle meraviglie di Federico Fashion Style, gomma da masticare sempre in bocca, una vita sconclusionata come lei. Morgane è una detective più che geniale, davvero singolare. La serie dei record che dalla Francia ( dove è stata vista da oltre 10 milioni di spettatori) è arrivata in Italia in questi primi scampoli di autunno, ha fatto il suo. Pagato pochissimo, come succede per questo genere di prodotti, si è dimostrata uno dei migliori investimenti fatti dalla rete. E se si considera che nella serata del 5 ottobre 2021, l'ultima puntata di Morgane-Detective Geniale in onda contro Luce dei tuoi occhi, ha avuto la meglio su una fiction tutta made in Italy, possiamo dire senza paura di essere smentiti, che è stato un esperimento di Successo. Siamo lontani certo dai 10 milioni incassati in ...

