Sparatoria in un liceo in Texas. Diversi studenti rimasti feriti, intervengono le forze speciali. Le immagini (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È allarme in un liceo in Texas, dove un uomo armato avrebbe sparato causando dei feriti. Le vittime sarebbero già state trasportate in ospedale. La scuola coinvolta si trova ad Arlington ed è la Timberview High School. Attenzione nell'articoli sono presenti le immagini della Sparatoria. Potrebbero urtare la sensibilità. Allarme in Texas, spari in un liceo: ci sarebbero Diversi feriti Nella Timberview High School di Arlington, in Texas un uomo armato ha scatenato il panico. A quanto pare sarebbe stato aperto il fuoco nel liceo e, secondo alcuni media americani, vi sarebbero numerosi feriti a causa dei colpi sparati. I soccorsi sarebbero già giunti sul posto, portando in ...

