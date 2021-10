“Sono schifato”. Raimondo Todaro furioso con i ragazzi: il prof di Amici “senza parole” davanti a quella scena (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ad Amici 21 tiene ancora banco la questione della sporcizia e del disordine. I ragazzi Sono stati richiamati per non aver fatto pulizie nella casa e per non aver messo in ordine. Anche durante la scorsa edizione era successo qualcosa di simile e furono presi provvedimenti. Anche negli ultimi giorni la situazione si è ripetuta e ai ragazzi è stato mostrato un video in cui si notava come fosse ridotta la casetta in cui vivono. Vestiti sui letti, disordine negli armadi, fazzoletti dimenticati per terra, bottigliette d’acqua e carte di cibo in giro, per non parlare del disordine in cucina e dei piatti sporchi nel lavandino: tutto questo è stato mostrato ai ragazzi di Amici e la produzione ha spiegato che erano state date loro un paio di settimane per organizzarsi, ma non è cambiato ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ad21 tiene ancora banco la questione della sporcizia e del disordine. Istati richiamati per non aver fatto pulizie nella casa e per non aver messo in ordine. Anche durante la scorsa edizione era successo qualcosa di simile e furono presi provvedimenti. Anche negli ultimi giorni la situazione si è ripetuta e aiè stato mostrato un video in cui si notava come fosse ridotta la casetta in cui vivono. Vestiti sui letti, disordine negli armadi, fazzoletti dimenticati per terra, bottigliette d’acqua e carte di cibo in giro, per non parlare del disordine in cucina e dei piatti sporchi nel lavandino: tutto questo è stato mostrato aidie la produzione ha spiegato che erano state date loro un paio di settimane per organizzarsi, ma non è cambiato ...

