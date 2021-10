Rinnovo Barella: contatto a Kiev tra l’agente e l’Inter. I dettagli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Rinnovo Barella: primo contatto a Kiev con l’agente. Le ultime sul futuro del centrocampista dell’Inter in scadenza nel 2024 Nella giornata di ieri è andato in scena il primo incontro ufficiale tra l’agente di Nicolò Barella, Alessandro Beltrami, e la dirigenza dell’Inter rappresentata da Piero Ausilio per parlare del Rinnovo del contratto di centrocampista. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il meeting sarebbe avvenuto in un noto albergo di Kiev. La volontà comune è quella di estendere il prima possibile il contratto del giocatore, in scadenza a giugno 2024. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021): primocon. Le ultime sul futuro del centrocampista delin scadenza nel 2024 Nella giornata di ieri è andato in scena il primo incontro ufficiale tradi Nicolò, Alessandro Beltrami, e la dirigenza delrappresentata da Piero Ausilio per parlare deldel contratto di centrocampista. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il meeting sarebbe avvenuto in un noto albergo di. La volontà comune è quella di estendere il prima possibile il contratto del giocatore, in scadenza a giugno 2024. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ParmeshSriv : RT @RiccardoDanna1: Ieri c'è stato un primo incontro a Kiev tra #Ausilio e l'agente di #Barella per discutere il rinnovo di contratto (in s… - will_sancz : RT @RiccardoDanna1: Ieri c'è stato un primo incontro a Kiev tra #Ausilio e l'agente di #Barella per discutere il rinnovo di contratto (in s… - cuoreinteristaa : RT @DiMarzio: Situazione rinnovi in casa @Inter: le ultime su #Lautaro, #Barella e #Brozovic - Lil77Gen : RT @DiMarzio: Situazione rinnovi in casa @Inter: le ultime su #Lautaro, #Barella e #Brozovic - imcalhainter : RT @fcin1908it: Barella-Inter: prove di rinnovo. Primo incontro tra Ausilio e l’agente. FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Barella Calciomercato Inter, Marotta e Ausilio accelerano: doppio incontro per la firma ... ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! Marotta e Ausilio non si fermano però a Lautaro e trattano il prolungamento di altri due big nerazzurri come Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Evidentemente la ...

Inter, il retroscena di una promessa fatta a Barella sul rinnovo Commenta per primo L'Inter non avrebbe urgenza di rinnovare il contratto di Nicolò Barella, ma sta comunque spingendo nonostante una scadenza fissata al 30 giugno 2024. Il club nerazzurro sta però rispettando una promessa fatta al giocatore e al suo agente di adeguare lo stipendio ...

Inter, il retroscena di una promessa fatta a Barella sul rinnovo Calciomercato.com Inter, tra gennaio e giugno servono altri 100 milioni. Addio a un altro big? Con Suning impossibilitata a immettere capitali per ripianare le perdite, per far quadrare i conti entro l’estate bisognerà cedere un altro big: Lautaro, Barella, Bastoni o Skriniar i candidati. A gen ...

Il piano dell'Inter per preservare il bilancio e al tempo stesso blindare i propri big Da Marcelo Brozovic a Nicolò Barella passando per Lautaro Martinez e Milan Skriniar, i big dell'Inter in odore di rinnovo sono molti. Ma tenuto conto del loro enorme debito a bilancio e della strategi ...

... ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! Marotta e Ausilio non si fermano però a Lautaro e trattano il prolungamento di altri due big nerazzurri come Marcelo Brozovic e Nicolò. Evidentemente la ...Commenta per primo L'Inter non avrebbe urgenza di rinnovare il contratto di Nicolò, ma sta comunque spingendo nonostante una scadenza fissata al 30 giugno 2024. Il club nerazzurro sta però rispettando una promessa fatta al giocatore e al suo agente di adeguare lo stipendio ...Con Suning impossibilitata a immettere capitali per ripianare le perdite, per far quadrare i conti entro l’estate bisognerà cedere un altro big: Lautaro, Barella, Bastoni o Skriniar i candidati. A gen ...Da Marcelo Brozovic a Nicolò Barella passando per Lautaro Martinez e Milan Skriniar, i big dell'Inter in odore di rinnovo sono molti. Ma tenuto conto del loro enorme debito a bilancio e della strategi ...