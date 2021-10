Quattro talebani uccisi nel Nangarhar: si sospetta un attacco dell'Isis - k (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Terrorismo senza fine: almeno Quattro talebani sono morti in due attacchi sferrati nel Nangarhar, provincia dell'Afghanistan orientale dove si trovano covi di Isis - K, il ramo locale del sedicente ... Leggi su globalist (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Terrorismo senza fine: almenosono morti in due attacchi sferrati nel, provincia'Afghanistan orientale dove si trovano covi di- K, il ramo locale del sedicente ...

Advertising

globalistIT : - francescoge07 : @AndreaOrlandosp @pdnetwork sembra che tutti adesso la pensiate come l'Onorevole nonchè Segretario @EnricoLetta, fa… - quellodeigatti : Puntualmente cicciano fuori i quattro gatti talebani del telegram #whatsappdown - antodelprino : RT @CaterinaDoglio: in Pakistan il governo vorrebbe aprire al dialogo con i Talebani locali. Shabbaz Taseer, figlio del governatore del Pun… - CaterinaDoglio : in Pakistan il governo vorrebbe aprire al dialogo con i Talebani locali. Shabbaz Taseer, figlio del governatore del… -