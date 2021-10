Quali piante | alberi o rampicanti occorre potare a ottobre?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel calendario di chi amae giardiniè un mese impegnativo. È il periodo dell’anno indicato per eliminare i rami morti (letteralmente e non) e restituire la piena forma alle. Insomma, è questo il mese migliore per tagliare steli morti e crescita superiore così da prevenire ad esempio la comparsa di infezioni da funghi. Masono leche si potano a? Per esempio i cespugli di frutta, come ribes e uva spina, ma anche la lavanda e il rosmarino, che non sopporterebbero una potatura fatta in inverno. I cespugli di frutta Ribes rosso e nero, lamponi, uva spina: si potano i gambi fruttiferi. Per il ribes rosso si taglia la crescita di stagione alla distanza di un paio di gemme dalla base. Per i lamponi si eliminano i vecchi steli e si legano le ...