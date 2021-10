Per 85% professioni cambia domanda, previsto gap per laureati (Di mercoledì 6 ottobre 2021) E’ il futuro delle competenze il terreno su cui si gioca un pezzo importante della sfida per la crescita del Paese e delle imprese. Lo dimostrano i primi esiti dello studio predittivo EY-ManpowerGroup, giunto alla sua seconda edizione, che indicano che l’incertezza sul mercato del lavoro sta aumentando esponenzialmente. Sono più dell’85% le professioni attualmente censite la cui domanda cambierà in modo significativo: in aumento (37%), ma soprattutto in diminuzione (ben 48%). “L’indicatore di rischio che abbiamo sviluppato sulla base del modello suggerisce che oltre il 50% della forza lavoro è occupata in professioni la cui domanda calerà in modo significativo: per questi lavoratori è urgente mettere in campo sin da subito imponenti investimenti in riqualificazione e riconversione professionale” ha spiegato Andrea ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) E’ il futuro delle competenze il terreno su cui si gioca un pezzo importante della sfida per la crescita del Paese e delle imprese. Lo dimostrano i primi esiti dello studio predittivo EY-ManpowerGroup, giunto alla sua seconda edizione, che indicano che l’incertezza sul mercato del lavoro sta aumentando esponenzialmente. Sono più dell’85% leattualmente censite la cuicambierà in modo significativo: in aumento (37%), ma soprattutto in diminuzione (ben 48%). “L’indicatore di rischio che abbiamo sviluppato sulla base del modello suggerisce che oltre il 50% della forza lavoro è occupata inla cuicalerà in modo significativo: per questi lavoratori è urgente mettere in campo sin da subito imponenti investimenti in riqualificazione e riconversione professionale” ha spiegato Andrea ...

Ultime Notizie dalla rete : Per 85% Milano - SALVARE IL MONDO UN NONNO ALLA VOLTA: ANCHE IN ITALIA LA CAMPAGNA FAST HEROES Fast Heroes diverte i bambini e li educa: dopo aver partecipato al progetto, il riconoscimento dei sintomi dell'ictus da parte dei bambini cresce dal 35 all'85 per cento, mentre la conoscenza del ...

Borsa Milano cede ( - 2%) con Europa, timori prezzi energia Francoforte cede l'1,85% e Parigi l'1,73%. Prevalgono i timori che le spinte inflazionistiche ...Ice del mercato olandese TTF in una corsa senza sosta è arrviato a essre trattato a 159 euro (+37%) per ...

Rimini, tornano i contributi no tax area per le imprese. Nel 2020 domande quasi raddoppiate A Rimini tornano i contributi economici "no tax area" a beneficio delle imprese. Il bando è stato pubblicato in questi giorni e contiene la misura di sostegno alle imprese che è giunta al terzo dei tr ...

